"Cambiamo rotta", iniziativa delle associazioni trentine per i migranti

Sei realtà del mondo ecclesiale e sociale, coordinate dalla diocesi, accendono un faro sui migranti in arrivo dalla rotta balcanica

Migliaia di persone che fuggono dal Medio-oriente con il sogno di raggiungere l'Europa seguono la rotta balcanica e sfiorano il Trentino.



"Solo lo scorso anno, nonostante la pandemia, nella sola Bosnia-Erzegovina sono passate 17mila persone", spiega Nicole Corritore, dell'Osservatorio transeuropa Balcani Caucaso.



E proprio la repubblica balcanica rappresenta oggi il caso della situazione peggiore per i migranti.



Concretamente l'iniziativa si sostanzia in una raccolta fondi. "Donazioni che poi verranno convogliate a beneficio diretto dei migranti", spiega don Cristiano Bettega. In particolare i fondi raccolti saranno destinati a sostenere le attività dei volontari trentini che operano nel campo profughi di Lipa, nell'estremo nordovest della Bosnia-Erzegovina a ridosso della frontiera croata, divenuto lo scorso inverno un simbolo della tragedia che si consuma lungo la rotta balcanica.