La carica dei camper: mezzo milione l'anno. "Vacanza sicura e in libertà"

Turismo che "sfugge" per definizione. Ma tra piazzole nei campeggi e aree sosta sparse, secondo la Provincia le presenze sono almeno 500mila all'anno. E poi c'è il traino del Giro. I vantaggi? "Comodità, libertà e sicurezza senza obblighi"

di Francesco Maltoni

La Provincia stima almeno mezzo milione di presenze l'anno in Trentino, tra le aree sosta nei campeggi e passaggi non censiti nelle piazzole sparse un po' ovunque.



Cambiano le epoche ma il mito del camper non tramonta e, anzi, riprende forza per vacanze senza vincoli o preoccupazioni per la salute.



"Quando sei in albergo devi sempre essere puntuale invece qua siamo liberi", dice una turista sopra Miola. È un turismo sfuggente per definizione che però comincia ad avere un profilo chiaro.



A fare da traino anche il Giro d'Italia. "Adesso andiamo su al Pordoi e poi aspettiamo il giorno di riposo - spiega un habituè - per vedere la partenza a Canazei. Puoi andare dove vuoi perché hai la casa con le quattro ruote".



Nel 2020 in Italia le vendite sono cresciute di oltre il 7 percento, con un vero e proprio boom nei mesi estivi. Un trend che sembra ripetersi anche in questo secondo anno di pandemia.



"Siamo io mia moglie mia figlia e mio genero - racconta un turista al lago di Serraia - è come essere a casa le comodità sono tutte dentro".



Il segreto è semplice: difendere i propri spazi, rimanendo però pronti a incontrare e conoscere il vicino.