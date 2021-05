Vaccini, a breve in arrivo 50 mila dosi

Il condizionale è d'obbligo secondo l'assessora Segnana che anticipa due consistenti rifornimenti per i prossimi dieci giorni. Si potrebbe aprire la campagna ad altre fasce anagrafiche e pianificare le seconde dosi che erano state posticipate

Ma partiamo dal nuovo polo vaccinale di Cles, ampi spazi, 6 box per la somministrazione del siero, qui, a pieno regime, si potrà arrivare alle 800 al giorno.

Ma anche in questo nuovo polo che si aggiunge a Malè e Mezzolombardo, parlando di dosi, i prossimi arrivi saranno determinanti per definire un'ulteriore progressione della campagna vaccinale in Trentino.

Prima i numeri, quelli anticipati con il condizionale dall'assessora Segnana, parlano di quasi 50 mila vaccini in arrivo in meno di dieci giorni.

Fra mercoledì e giovedì 20.120 le dosi in arrivo, 18.720 Pfeizer, 1.400 di Johnson § Johnson.

Fra il 18 ed il 20 maggio poi quasi 30 mila con altrettante dosi di Pfeizer, meno di un terzo di J§J, 3.200 sono di Moderna, 2.860 Astrazeneca.



Un quadro che, spiega sempre Segnana consentirà di far eventualmente abbassare le fasce anagrafiche, pianificare le seconde dosi, anche quelle posticipate così come la riapertura al corpo docenti.

Da Cles dove vengono fissati 3 appuntamenti ogni 5 minuti e le prenotazioni non mancano, Nunzio Molino, medico responsabile precisa, a proposito di Astrazeneca precisa: rarissime le richieste di cambiare vaccino in Trentino ma sia chiaro, non si può scegliere, se si rifiuta si finisce in fondo alla lista.