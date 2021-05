Donotrentino.it, il portale per il riutilizzo solidale

Non basta la raccolta degli alimenti; tra i bisogni acuiti dalla pandemia anche vestiti, oggetti per la casa, per i bambini e servizi. E allora Trentino Solidale lancia un sito internet per offrire quello che non serve più

Non lo usi più? Mettilo su donotrentino.it

Non è un claim comerciale, è la novità sul web di Trentinosolidale, insieme a Caritas, Rotte inverse e altre realtà associative trentine.

Recuperare quello che avanza e distribuirlo a chi ne ha bisogno, dice il presidente Giorgio Casagranda, è quello che già fa tutti i giorni trentino solidale con il cibo; ora è il momento di farlo anche con gli oggetti. Mobili, vestiti, accessori, giocattoli, chi ha da offrire si registra sul sito e mette un annuncio, proprio come su qualunque altro sito di compravendita online. Solo che qui si dà gratis. Saranno poi le associazioni a fare da filtro per verificare che la persona interessata a ricevere sia effettivamente bisognosa e poi a metterla in contatto con l'offerente per la consegna.

L'indirizzo è www.donotrentino.it, è già online, e si può offrire qualunque oggetto