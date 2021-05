Fiera di Santa Croce a Trento, voglia di normalità

Dopo lo stop forzato nel 2020, torna la tradizionale fiera delle scale

Nel 2020 era saltata a causa del lockdown e delle limitazioni a spostamenti e manifestazioni.



Per questo, il ritorno della fiera di santa Croce nelle piazze di Trento è stata particolarmente apprezzata da operatori e visitatori.



Tanti anche quelli arrivati da fuori regione, per quella che è una delle prime manifestazioni fieristiche a riprendere.



Proprio per tale motivo, il commento che più spesso si sente ripetere è che la fiera rappresenta un "ritorno alla normalità".