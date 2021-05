Giornata internazionale degli infermieri: "Non siamo eroi"

Quasi cinquemila gli iscritti all'Albo in Trentino. Chiedono soprattutto più investimenti nel sistema sanitario

Sono 4570 le infermiere e gli infermieri iscritti all'Albo in Trentino. Per l'80% si tratta di donne, l'età media è fra i 46 e i 50 anni. Nella giornata internazionale a loro dedicata chiedono di non essere più chiamati eroi per il ruolo straordinario che hanno avuto nel fronteggiare le pandemia. Quello che vogliono è che si investa sempre più e meglio nei sistemi sanitari.

Nel servizio di Antonio Farnè le loro testimonianze.