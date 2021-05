Trento torna in piazza. Tanti a manifestare per la Palestina e il ddl Zan

Un migliaio in piazza Duomo per dire no all'occupazione isareliana e almeno 500 in piazza d'Arogno per dire stop alle discriminazioni e all'odio

No all'occupazione della Palestina da parte di Israele, no alla guerra, no alla morte di tanti, troppi innocenti: i temi si sono ricorsi fra Bolzano e Trento, oggi - 15 maggio 2021 - nelle manifestazioni organizzate per dare solidarietà al popolo palestinese in questi giorni di guerra.



Duecento persone, probabilmente più a Bolzano, in piazza Walter; un migliaio - tanti - in piazza Duomo a Trento. Molte le bandiere palestinesi, tanti i cartelli, gli slogan. Tanti, tantissimi i ragazzi.



E sempre a Trento, almeno 500 persone si sono incontrate in piazza d'Arogno, per la manifestazione convocata a sostegno del ddl Zan.



Ad organizzarla Arcigay del Trentino, Comitato laici per i diritti civili, i Sentinelli, Rete ELGBTQI del Trentino Alto Adige/Südtiroll e varie altre associazioni, con l'appoggio di Pd e Futura. Una manifestazione anche questa tranquilla. Ribadita la necessità di approvare velocemente il testo, per evitare politiche di discriminazioni e odio.