Fondriest e il Giro d'Italia: "Al tappone della Sega di Ala c'ero anch'io"

A Buongiorno Regione Maurizio Fondriest racconta la sua tappa alla Sega di Ala che ha definito la più impegnativa del Trentino. Ottime le prestazioni dei trentini dice, sui giovani bisogna andare cauti nella preparazione e formazione

Il giorno dopo la grande tappa, quella con arrivo alla Sega di Ala, in mezzo all'entusiasmo della gente comune felice di poter tornare festeggiare all'aperto in questo tempo di pandemia, c'era anche quello di Maurizio Fondriest.



"Di solito - ha raccontato negli studi di Buongiorno Regione - sono impegnato all'arrivo ma stavolta l'ho percorsa, fermandomi ai 3 km dall'arrivo ed è stata una duplice emozione".

Un errore per Fondriest togliere le salite al Fedaia e Pordoi.

Bene i ciclisti trentini - Moscon, Oss, Benedetti e Rivi stanno facendo una grande gara per quel che compete loro.

Per Fondriest che guarda avanti e alla qualità e sta seguendo una decina di ciclisti professionisti anche under 23 juniores l'obiettivo è quello di non avere fretta per costruire un campione.