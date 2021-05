Paganella presa d'assalto dai bikers, focus sulla sicurezza degli impianti

La domenica di sole ha portato tanti appassionati di mountain bike sugli impianti e sui sentirei di Andalo

La domenica di sole e il progressivo allentamento delle restrizioni, insieme ovviamente alla riapertura degli impianti di risalita, hanno portato tanti appassionati di mountain bike in Paganella.



Gli impianti di Andalo sono stati letteralmente presi d'assalto, da trentini vogliosi di concedersi una domenica all'aria aperta ma anche da turisti provenienti da altre regioni.



Nessun timore a usare gli impianti a fune, dopo la recente tragedia del Mottarone, i gestori di Andalo illustrano le rigorose misure di sicurezza cui vengono sottoposti gli impianti.



Impianti che quest'anno sono stati dotati anche di nuove ganasce per portare più comodamente, e in tutta sicurezza, le biciclette in quota.