Nasce il Polo per le scienze della vita, cerniera tra ricerca e imprese

Investimento da 6 milioni per una struttura che alla Manifattura di Rovereto ospiterà laboratori, ambienti di co-working e spazi per le start up

"Posizionare il Trentino come eccellenza nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della crescita economica in un settore ormai diventato determinante".



E' ambizioso l'obiettivo, dichiarato dall'assessore provinciale allo Sviluppo economico, Achille Spinelli, con cui nascerà il nuovo Polo per le scienze della vita. Il via ufficiale al progetto con la firma dell'intesa tra Provincia, Università di Trento, Trentino sviluppo e fondazione HIT.



Un edificio di 1.200 metri quadrati, a Rovereto, in progetto Manifattura, che ospiterà un ecosistema fatto di laboratori di ricerca, piattaforme tecnologiche condivise, ambienti di co-working e spazi per start up e imprese.



"Un polo - spiega ancora Spinelli - dove potranno lavorare assieme, condividere spazi, attrezzature e facilities, mondo dell'accademia, mondo della ricerca, mondo dell'impresa, start up, e crescere insieme sviluppando prodotti innovativi, ricerche innovative".



Diversi gli ambiti di applicazione, la salute ovviamente, ma anche l'industria e l'agroalimentare.



Per il rettore Deflorian, con questa iniziativa l'Ateneo potrà avere un significativo impatto sulla vita di tutti i giorni.



"La parola impatto - la sua considerazione - dà l'idea che entrambi veniamo in qualche modo influenzati da questo, a me piace perché certamente l'università può dare qualcosa ma il mondo e la società possono influenzare la ricerca dell'università".



Investimento previsto, 6 milioni, termine dei lavori attesa per la fine del 2023.