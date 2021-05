Hiv, il pericolo rimane: serve la prevenzione

A Trento domenica 16 maggio 2021 giornata di test gratuiti presso la Lila. Troppi - dice Annamaria Covi - i malati che non sanno di esserlo

La parola chiave è: prevenire. Perchè di Hiv ci si ammala ancora e molto più di quanto si creda. Trenta nel 2019 i nuovi ammalati ufficiali in Trentino, 14 quelli scoperti nel 2020: il Covid19 ha fermato le analisi.



Ma questi numeri sono legati a chi scopre di averlo. I numeri probabili sono molti più alti.



Domenica 16 maggio 2021, nelle sede Lila in via Bronzetti a Trento, sarà possibile fare i test rapidi. Le prenotazioni sono aperte, chi vuole può andare. La prevenzione resta lo strumento migliore per evitare problemi.