1° maggio: il video per ringraziare il lavoro dei sanitari trentini

Lo ha diffusa l'Azienda sanitaria: un ringraziamento alla dedizione di medici, infermieri e personale impegnato nella lotta contro il Covid

Primo maggio: un giorno speciale anche per gli 8.700 dipendenti dell'Azienda sanitaria trentina che da oltre un anno sono impegnati un uno sforzo eccezionale: contrastare la pandemia e curare tutte le altre malattie.

Con l'intento di rendere omaggio a questi lavoratori l'Azienda sanitaria ha diffuso un video: tre minuti per raccontare un impegno speciale e prezioso.

Da inzio pandemia sono stati curati 44mila pazienti, 5.091 dei quali sono stati ricoverati.

Se un ricordo commosso va alle 1.409 vittime del Covid al 30 aprile in Trentino, le persone guarite dalla malattia sono 43mila.