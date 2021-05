"Quote giovani": la proposta del Consiglio provinciale degli under 35

Con la ripartenza torna a lavorare a pieno ritmo il Consiglio dei giovani del Trentino. Allo studio un disegno di legge che arriverà entro inizio 2022 sui banchi del consiglio provinciale

di Elisa Dossi

E' stato rinnovato a febbraio. Sono 11 eletti dalla consulta provinciale degli studenti delle superiori, dalle associazioni del mondo del lavoro, dall'università. Hanno tra i 16 e i 35 anni.

Parliamo del consiglio dei giovani, che viene ogni volta istituito dalla giunta provinciale. E che ha la facoltà di proporre al consiglio provinciale dei disegni di legge. In particolare sta lavorando a uno che verrà proposto entro dicembre o gennaio: "Riguarda le cosiddette quote giovani, elettorali e non solo, anche negli enti pubblici" spiegano la presidente Eleonora Angelini e la vice Sanà Sadouni Bregeiche.

Al via in autunno anche una formazione giovanile, dedicata, nei 50 anni dal secondo Statuto nel 1972, al rapporto tra autonomia e sviluppo economico e sociale.