Regione, presidenza del Consiglio: tutto rimandato

Ancora polemica per le frasi sessiste rivolte dal leghista Savoi alle ex colleghe di partito Ambrosi e Rossato: le minoranze chiedono le dimissioni del consigliere leghista dall'Ufficio di presidenza e fanno venir meno il numero legale per l'elezione

di Elisa Dossi

"Ho chiesto scusa a tutte e a tutti, non mi dimetto dall'Ufficio di presidenza" dice Alessandro Savoi.

"La violenza contro le donne inizia sempre dalle parole. In altri Paesi un'altra persona per un errore così si sarebbe fatta da parte"

"Quelle le abbiamo viste. Ma oggi siamo qua a votare presidente e un vice"

Al centro del dibattito, le frasi sessiste rivolte da Savoi alle ex colleghe di partito Ambrosi e Rossato quando lasciarono la Lega per passare a Fratelli d'Italia. A chiedere le sue dimissioni da segretario questore dell'ufficio di presidenza, 25 consiglieri delle minoranze. Che, come avevano annunciato, non hanno votato alla staffetta tra il presidente trentino del consiglio Paccher, Lega, e il vice altoatesino di lingua tedesca, Noeggler, Svp. E' così mancata la maggioranza di 2/3 di votanti necessaria per l'elezione. Brigitte Foppa, Verdi:Le scuse di Savoi bastano al partito delle consigliere offese, Fratelli d'Italia, e alla Svp: il capogruppo Gerhard Lanz:

Scuse di Savoi insufficienti invece per le minoranze che hanno rifiutato la proposta della Lega, una risoluzione che le accettasse e le includesse: Sara Ferrari, Pd:



"Non possiamo dire che vogliamo una cultura non discriminatoria, non sessista e poi fare un documentino e la archiviamo così"

La prossima settimana una riunione dei capigruppo convocherà una nuova seduta per l'elezione. La strada è in salita, il compromesso lontano.