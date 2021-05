Rifiuti, un impianto senza emissioni dannose che produca metano ed idrogeno

La Provincia di Trento sta lavorando, in accordo con il Comune, per individuare l'impianto giusto in grado di trattare 60 mila tonnellate l'anno di rifiuti urbani. Attivata la collaborazione con Università ed Fbk per studiare la tecnologia adatta

di Cinzia Toller montaggio Massimiliano Malizia

Impianti di pirogassificazione sono già presenti in Italia ma non per il trattamento dei rifiuti urbani. Se ne trovano però circa 20 in Giappone dove funzionano molto bene. Sono trascorsi 11 anni dalle vibranti proteste di piazza contro l'inceneritore, - peraltro il bando andò deserto.

Adesso in Trentino, grazie alla differenziata, ci sono meno rifiuti da gestire, ma si devono comunque fare i conti con 60 mila tonnellate l'anno.

Per questo la Provincia, in accordo con il Comune di Trento, è alla ricerca dell'impianto che abbia la taglia giusta. Sproporzionati i termo valorizzatori che sono da 100 mila tonnellate, adesso nella partita dell'economia circolare e delle direttive europee, entrano nuove tecnologie che ci ha spiegato Gabriele Rampanelli dirigente Appa, in Giappone, da anni sono già funzionanti.



In questo impianto che somiglia in sostanza ad una sauna ad elevatissima temperatura (500 gradi o 1200 nel gassificatore) potrebbero finire anche i fanghi di depurazione e si potrebbe ricavare energia preziosa senza emissioni dannose nell'ambiente.

Zero emissioni nocive garantisce anche l'assessore Tonina che dal macrocosmo dei fondi europei punta al microcosmo locale dove è nata, dice, una cultura diversa.

Intanto 10 mila tonnellate finiscono a Bolzano, non si poteva pensare ad un unico impianto regionale?