Case di riposo trentine, porte riaperte

Da oggi via plexiglas e barriere per chi voglia andare a trovare i famigliari. Purché vaccinati, guariti dal Covid-19 o con tampone nelle 48 ore

È la giornata degli abbracci, della commozione per molti familiari e residenti delle Rsa trentine. Da sabato mattina, via alle visite con la possibilità di contatto in quasi tutte le strutture della provincia, sono ancora escluse quelle che devono adeguarsi e trovare soluzioni operative. Via, insomma, le tanto odiate barriere di plexiglass, anche se con gradualità, ha detto Massimo Giordani, direttore di Upipa. Le condizioni, semplici: che il familiare sia vaccinato, o abbia un tampone negativo nelle 48 ore, o abbia avuto il Covid non più di 90 giorni prima. La novità è che si tratta di linee guida chiare e valide per tutte le Rsa trentine. Il merito, ha detto Giordani, è di un sistema coeso fatto di persone.