Tgr in 60 secondi di domenica 23 maggio 2021

In primo piano: la promozione del Trento in serie C; quarto giorno senza decessi per Covid19; le regole per le prime comunioni; passione camper

Calcio. E' la giornata della gioia allo stadio Briamasco per il Trento che battendo il Campodarsego 2 a1 torna, dopo 18 anni, in serie C tra i professionisti. L'entusiasmo dei 700 tifosi ammessi sugli spalti.



Un altro giorno, ed è il quarto, senza decessi per Covid-19 in Trentino. 52 nuovi positivi  Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 267.912, di cui 59.789 seconde dosi.



Maggio, mese per cresime e prime comunioni. Il Covid19 impone regole severe: un numero ristretto di ragazzi in chiesa, solo pochi parenti, banchi riservati, niente abito bianco, ma per molti l'occasione di riunire le famiglie.



Cambiano le epoche ma il mito del camper non tramonta e, anzi, riprende forza per vacanze senza vincoli o preoccupazioni per la salute. Almeno mezzo milione di presenze l'anno in Trentino.