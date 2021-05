Tgr in 60 secondi del 29 maggio

Da 10 giorni nessun decesso per covid, a Riva del Garda un centro tamponi per i turisti stranieri. Ma parliamo anche della riapertura dei rifugi e delle piscine all'aperto

Covid, in Trentino per il decimo giorno consecutivo non ci sono stati decessi. I nuovi contagi sono 36 su 2700 tamponi. Intanto al parco dell Albere, in centinaia hanno protestato contro l'obbligo delle mascherine e dei vaccini.



A Riva del Garda aperto un servizio tamponi per i turisti stranieri, test a 22 euro. Sul lago ultimo week end di maggio con prospettive incoraggianti per il turismo. Aumentano arrivi e prenotazioni



Il primo giugno riaprono oltre 100 rifugi trentini, i gestori sperano in un'estate positiva. E sui sentieri delle dolomiti arrivano i primi escursionisti per godersi la montagna nel silenzio.



A Trento riaprono lidi e piscine all'aperto. Stringenti le norme anticovid, docce esclusivamente all'esterno e ingressi solo su prenotazione online.



Dalla Fondazione Mach caccia alle nuove specie di zanzare. Sono 14 le trappole posizionate in Trentino. Obiettivo, scoprire eventuali "ingressi" sul territorio. Sotto monitoraggio anche le zecche.