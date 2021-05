Tgr in 60 secondi di sabato 8 maggio

I Dati covid, le genziane d'oro al Film festival di Trento, la prima maglia rosa del Giro d'Italia e le altre notizie principali della giornata in 60 secondi

Sono 59 i nuovi casi positivi in Trentino 2695 i tamponi analizzati. Nell'ultima giornata sono 6.000 le dosi di vaccino somministrate che portano il totale a quota 213.497. Per il quinto giorno consecutivo non ci sono decessi e nemmeno contagi tra gli over 80 causati dal Covid-19. I pazienti ricoverati in ospedale sono 80, di cui 18 in rianimazione



"Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto" il film del regista svizzero Aldo Gugolz vince il Film festival si porta a casa la Genziana d'oro - Gran Premio città di Trento. La pellicola ambientata in un alpeggio del Ticino



Tornano i gaudenti in piazza Garzetti a Trento. Molte le bancarelle e tantissimi gli appassionati che dopo sei mesi hanno ritrovato il mercatino delle cose usate e antiche



Al via la Borsa Internazionale del turismo, per la prima volta digital.

Un'occasione per fare il punto sulle vacanze nel mondo. Folta la partecipazione di operatori del Trentino



E' morto in Etiopia padre Paolo Angheben, era stato infettato dal Coronavirus

Il missionario originario della Vallarsa era impegnato in Africa da più di quarant'anni



Giro d'italia al via, la prima maglia rosa a Filippo Ganna, ma brilla anche Gianni Moscon, il trattore di Livo chiude decimo il cronoprologo di Torino