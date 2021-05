Tgr in 60 secondi del 9 maggio 2021

La cronaca, con l'incidente mortale, i dati Covid, la fiera e le azalee per la festa della mamma. Questo e altro raccontato in un minuto

Un motociclista di Villa Lagarina di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua moto sulla strada che da Serrada scende verso Terragnolo.

Per il sesto giorno consecutivo nessun decesso per Covid in Trentino. 57 nuovi contagi; restano ricoverate 77 persone, di cui 18 in rianimazione.

Sono andate a ruba le azalee vendute nel giorno della festa della mamma nelle piazze del Trentino Alto Adige per sostenere l'Airc, l'associazione italiana per la ricerca contro il cancro. 600 solo a Trento.

Torna a Trento la fiera delle scale, tanta gente e voglia di normalità pur nel rispetto delle norme di distanziamento e del divieto di fumo.

Il pubblico torna al cinema e pur coi posti dimezzati sono soprattutto i più giovani ad apprezzare la sala e il grande schermo.

Ritiri calcistici: a luglio tornano in Trentino il Napoli a Dimaro Folgarida; la Fiorentina a Moena il Bologna a Pinzolo.