Tgr in 60 secondi del 25 maggio 2021

Incidente mortale per un motociclista in A22, relazione sul covid in Consiglio provinciale, tutto pronto per la tappa trentina del Giro d'Italia

Il Covid ha bloccato i controlli, ora l'azienda sanitaria trentina cerca di accelerare. Recuperate in febbraio le visite per lo screening del tumore al colon retto e all'utero. Discorso più complicato per lo screening al seno.



Relazione sul coronavirus in Consiglio provinciale, si parla soprattutto di scuola e continua il dialogo con Roma per aumentare la capienza sugli autobus e riportare tutti gli studenti delle superiori in classe.



In Trentino, sesto giorno consecutivo senza decessi legati al covid19, 24 nuovi contagi. In calo i ricoveri. Oltre quattromila vaccini somministrati nelle ultime 24 ore, totale a quasi 275mila.



Incidente mortale in Autobrennero tra Trento nord e San Michele, a perdere la vita un motociclista di 61 anni dopo l'impatto con un camion.



Il Festival dell'Economia torna con il pubblico in presenza, ma solo su prenotazione. Esauriti in poche ore i posti a disposizione.



Domani la tappa trentina del giro d'Italia da Canazei a Sega di Ala. La carovana attraverserà anche Trento intorno alle 14, attenzione chiusure di strade e divieti di sosta.