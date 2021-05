Tgr in 60 secondi del 20 maggio

Nel nostro Tgr in 60 secondi: i numeri degli infortuni sul lavoro in Trentino, l'incidente mortale su una strada forestale a Caldes, la protesta dei sindaci alla Mendola ma anche l'addio di Capitan Giannelli

Quattro morti e 1.695 infortuni: sono i numeri degli incidenti sul lavoro in Trentino dall'inizio dell'anno. Il 25 maggio una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil davanti al Commissariato del Governo.



Covid, in Trentino nessuna nuova vittima, 43 i contagi. Calano ancora i ricoverati in ospedale. Il 31 maggio riapriranno i punti nascita di Cles e Cavalese.



A Caldes, in val di Sole, una donna 64enne è morta finendo fuori strada con l'auto. Ferito anche il marito di 78 anni.



Alla Mendola, la protesta degli 8 comuni della Val di Non che gestiscono le tre seggiovie della zona: chiedono alla Provincia più 1,3 milioni di euro per scongiurare la chiusura degli impianti.



1750 i posti a bando entro giugno per il Progettone, che dà lavoro ai soggetti fragili. Secondo il report di Euricse, ogni euro pubblico investito raddoppia in consumi.



Capitan Giannelli saluta l'Itas volley: da oggi è alla Sir Perugia. Dopo 11 stagioni il palleggiatore altoatesino lascia Trento. Otto i titoli vinti.