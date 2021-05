Tgr in 60 secondi del 19 maggio 2021

In questo Tgr in 60 secondi l'arresto di un pedofilo, i dati coronavirus in Trentino, oculistica e le visite a casa e poi il Botticelli al Mart

La polizia di Trento ha arrestato un 55 enne: sul suo telefonino trovate 350 foto e video pedo pornografici.

Si aggirava nei pressi di una scuola materna e delle elementari a segnalarlo sono state le mamme



Coronavirus in Trentino. Un morto e 59 nuovi positivi, 89 le persone guarite, 2.110 i tamponi eseguiti, sono 72 le classi in quarantena



Nuovo decreto sulle riaperture, "un passo verso la normalità" per gli esercenti e ristoratori trentini che chiedono interventi concreti e rapidi a sostegno delle imprese



Oculistica in Trentino, le visite adesso si possono fare da remoto. Intanto durante la pandemia solo il 20% di intereventi in meno ma 100 in più le operazioni alla cataratta



Dedicata a Botticelli e alle sue infleunze sugli artisti contemporanei la mostra in corso di allestimento al Mart di Rovereto - verrà inaugurata sabato prossimo (22 maggio)



Calcio serie D i vittoria per 2-0 in trasferta del Trento sul campo dell'adriese che comunque non basta ancora per la promozione in serie C. Tutto rinviato a domenica prossima al Briamasco con Campodarsego