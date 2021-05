Tgr in 60 secondi del 3 maggio 2021

In primo piano le vaccinazioni per gli sportivi, i dati Covid19 in Trentino, la tensione sulla vicenda scuole materne e il voto per il distretto biologico

Un decesso e 17 nuovi contagi in Trentino dove per il terzo giorno consecutivo nei dati non rientrano ultra 80enni, nessun caso nemmeno tra gli ultra 70enni.



Vaccinazioni al via per gli sportivi in val di Fiemme. Tanti gli sciatori anche Moelgg, Gross, Wierer che sperano nel green pass per riprendere attività e contatti.



Tensione tra le maestre delle scuole materne, sindacati e la Provincia di Trento sulla proposta di apertura anche nel mese di luglio. Proclamato lo stato di agitazione.



Distretto unico biologico, dopo le 13 mila firme raccolte in tempo di record la data probabile per il voto è il 26 settembre.



E' Martino Orler, manager 38 enne originario del Primiero, il nuovo presidente di ASIS, l'azienda per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento.



Calcio serie d. Pareggio 1-1 per la seconda sfida casalinga in pochi giorni per il Trento che al Briamasco ha affrontato Caldiero.