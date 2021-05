Tgr in 60 secondi del 12 maggio

Nel nostro Tgr in 60 secondi i lavori del consiglio provinciale di Trento e la manovra anti-crisi, il tram da Gardolo a Trento centro, i dati Covid19 e tanto altro

Prosegue in consiglio provinciale la discussione della manovra anti-crisi - 230 milioni di euro, domani è prevista l'approvazione. Presidio dei sindacati che chiedono maggiori risorse per i lavoratori



Covid19 in Trentino nessun decesso nell'ultimo report dell'azienda snaitaria, 32 nuovi positivi, le vaccinazioni sfiorano le 230 mila.

Calano anche i ricoverati - in rianimazione seguite 20 persone.



Viaggiare in Tram da Gardolo a Trento centro, l'obiettivo è per il 2026, l'idea di percorso c'è il progetto non ancora



Le province di Trento e Bolzano per save the Children sono le migliori per le esigenze delle neomamme, cura, lavoro e servizi. E per i servizi il Trentino è primo assoluto in Italia



Ripartono i concerti dal vivo alla Filarmonica di Trento con due appuntamenti, alle 18 ed alle 20. Il primo venerdì prossimo, il cartellone prosegue sino al 14 dicembre