TGR in 60 secondi del 1° maggio 2021

In un minuto, le notizie del giorno in Trentino

La vecchia strada dei Crozi a Trento era chiusa dal 1972. Ora tornano le auto.

Un bypass per permettere i lavori al viadotto della Supervalsugana.



Case di riposo trentine, porte riaperte. Via plexiglas e barriere per visitare i famigliari. Purché vaccinati, guariti dal Covid-19 o con tampone nelle 48 ore.



Festa del Lavoro: cgil cisl e uil a Tione, Cavalese e Riva del Garda per manifestare vicinanza ai lavoratori delle periferie.

L'arcivescovo Lauro da Pergine: restare disponibili ad aiutare chi è in difficoltà. Le Acli lanciano un patto per lavoro e dignità delle persone.



Mattinata del Primo Maggio con il sole e tanta gente in centro città, complici i negozi aperti. Protesta del sindacato di base.



Un video dell'azienda sanitaria per ringraziare gli 8.700 dipendenti, impegnati da oltre un anno nell'emergenza Covid.

Oggi intanto un decesso e 78 contagi, ma nessuno fra gli over 80. Vaccinazioni verso quota 180.000