Dimore storiche, l'impegno per tutelare i beni nei piccoli borghi

Nella giornata nazionale dell'ADSI aperti in Trentino i giardini di Ala e alcuni castelli in Valsugana. L'importanza dei privati per il turismo

L'Associazione dimore storiche italiane nasce nel 1977 per sensibilizzare e favorire conservazione, valorizzazione e gestione di castelli, palazzi, giardini privati vincolati .



In Italia i soci sono 4500, in Trentino Alto Adige una novantina.



Nell'ultimo week end aperti gratuitamente alle visite alcuni giardini di pregio ad Ala e in Valsugana Castel Ivano, Castel Telvana e Castel Pergine di cui vediamo le immagini.



L'associazione ha tra i propri scopi principali quello di sostenere l'attività nei piccoli borghi di cui anche la nostra regione è ricca.



A questo proposito il presidente regionale dell'associazione, Wolfgang Von Klebelsberg sottolinea come il 55 per cento dei beni privati vincolati si trova in comuni sotto i 20mila abitanti.



Il castello di Pergine è stato acquisito da poco da un comitato di privati.



Manuela Dalmeri della Fondazione Castelpergine onlus che ha seguito le visite spiega come questa fortezza sia la somma di arte, natura, cultura e architetture antiche e la mostra di sculture fa da contrappunto a tutto questo aggiungendo bellezza e armonia.



Da sottolineare infine come le visite ai castelli e ai palazzi storici privati vincolati costituiscano anche uno dei punti di forza dell'offerta turistica del territorio.