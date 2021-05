Il Trento dopo 18 anni in serie C

La squadra del presidente Giacca batte il Campodarsego 2 a 1 e torna tra i professionisti. L'entusiasmo dei 700 tifosi ammessi sugli spalti

di di Luciano Tramarini

GLI AQUILOTTI IN SERIE C

Trento, stadio Briamasco, ore 16.53: è l'ora della promozione per gli aquilotti che battendo 2-1 il Campodarsego alla quart'ultima giornata, ottengono la matematica vittoria nel girone C della serie D e spiccano il volo nel calcio professionistico di serie C.

La cronaca vede partire forte gli uomini di Parlato che vanno a segno con due gioielli, il primo di Aliu in acrobazia al 25', bissato tre minuti dopo dal diagonale di Belcastro. Il Campodarsego accorcia le distanze al 38' con Sottovia. Il 2-1 resta inchiodato anche nella ripresa, portando al massimo la temperatura della felicità tra le fila gialloblu. Grande è la soddisfazione sia dei 750 tifosi che, incitando la squadra hanno saputo rispettare le normative anti-Covid, che del presidente Giacca per il raggiunto salto di categoria.

UN CAMPIONATO AL VERTICE

Il Trento torna tra i professionisti e lo fa dopo aver dominato il girone C della serie D. Un successo figlio di un progetto nitido e preciso: il Capitale, quello messo a disposizione dalla società del presidente Mauro Giacca si è sposato al meglio con la Competenza, quella del d.s. Attilio Gementi e di mister Carmine Parlato, già 4 promozioni e 1 scudetto tricolore alle spalle e taumaturgo più che guida tecnica, capace di sintonizzare lo spogliatoio su un concetto di calcio fatto di prosa solida e asciutta e che bada al risultato.

Il tutto lontano da svolazzi e rendimenti altalenanti. Una cavalcata condotta in testa con sicurezza, in barba ad una stagione a dir poco difficile, costellata da ripetuti stop and go dovuti al Covid-19. E' l'ora della gioia, si diceva ed è difficile immaginare un modo migliore per celebrare il ritorno nel calcio professionistico dopo 18 anni di assenza e nell'anno del centenario della società gialloblù.