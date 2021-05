Riva del Garda presa d'assalto dai visitatori, tornano anche i tedeschi

Tanti i turisti che hanno scelto la cittadina in riva al lago per questa seconda domenica di maggio. E al ritorno non sono mancate le code

Riva del Garda letteralmente presa d'assalto in questa seconda domenica di maggio, la prima in zona gialla baciata dal bel tempo.



In tanti hanno scelto la cittadina in riva al lago per una passeggiata, un pranzo all'aria aperta, un drink o un primo assaggio di tintarella.



Molti gli arrivi da fuori regione, le province lombarde di confine prima di tutto, ma non mancano gli stranieri, a cominciare dalle avanguardie dei turisti tedeschi, grandi appassionati frequentatori del Garda trentino.



Tanta la gente, inevitabile il traffico. Il ritorno verso l'autostrada si รจ snodato lungo una lunga, lenta coda.