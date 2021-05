Il turismo straniero riparte, decolla la stagione sui laghi della Valsugana

Ultimo weekend di maggio con tante presenze, anche dall'estero. E le prenotazioni per l'estate fanno ben sperare gli operatori

I campeggi sui laghi della Valsugana hanno vissuto un ultimo weekend di maggio finalmente con tanti turisti.



Non siamo ancora al tutto esaurito, ma certamente le presenze sono state più che soddisfacenti, con una buona affluenza anche di famiglie tedesche.



Un dato che, unito alle prenotazioni in crescita per la stagione estiva, induce finalmente un po' di ottimismo negli operatori del settore turistico, gestori di campeggi, albergatori e ristoratori.



A far decollare la stagione, i contagi in calo e le regole anticovid più leggere.



Non solo turisti e non solo stranieri. Tornano finalmente anche matrimoni e prime comunioni, con i locali in riva al lago pronti ad accogliere gruppi forse meno numerosi che in passato ma certo molto contenti di poter festeggiare, sopo aver rimandato le celebrazioni anche per più di un anno.