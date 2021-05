Musica & vaccini: successo a Bressanone per Astra-Night

Serata musicale, con annessa iniezione, organizzata alla fiera di Bolzano. Iniziative analoghe a Lana e Silandro, mentre ieri le prime serate "Astra-Night", come sono state ribattezzate, sono andate in scena a Vipiteno e Bressanone

di Lucio GIudiceandrea; riprese Hannes Dipauli; montaggio Mirco Tenan

Tutti in fila, ad aspettare il proprio turno, distanziati, disinfettati e soprattutto convinti: vaccinarsi serve, dicono i giovani che ieri si sono presentati all'accademia Cusano di Bressanone, attrezzata a "vax point".

I posti erano 473 e in poche ore sono stati tutti prenotati - anche se non tutti da giovani. Fatta la puntura si ottiene il certificato: per ora cartaceo, in attesa del corona pass sul cellulare.

Si vaccina con Astrazeneca; l'azienda sanitaria ne ha circa trentamila dosi nei depositi.

Ai giovani in coda per la vaccinazione e a quelli in osservazione dopo l'agognata puntura abbiamo anche chiesto come si spiegano le diffidenze contro i vaccini, così diffuse in Alto Adige. Alcune risposte: i mass media danno troppo peso a chi semina dubbi; questo mina la fiducia nella scienza e nei medici.

L'iniziativa open vax day and night si ripete questa sera alla fiera di Bolzano, a Lana e a Silandro. Altri appuntamenti fino alla fine del mese in diversi centri dell'Alto Adige.