Vaccino in macchina, al drive trough lunghe code anche la domenica

Tanti oggi si sono messi in fila per attendere in macchina il proprio turno per effettuare la vaccinazione anti covid. Arrivate in Trentino anche più di 16mila dosi di Astra Zeneca

I vaccini somministrati sono più di 183mila, procedono più lentamente le seconde dosi, in totale sono quasi 42mila 500.

Ma proprio sulle seconde dosi l'azienda sanitaria conta di accelerare grazie alle oltre 16mila dosi di AstraZeneca appena arrivate che saranno destinate in parte al personale scolastico che ha già ricevuto la prima. Le oltre 3500 invece tra Moderna e Johnson and Johnson saranno distribuite ai medici di base che aderiscono alla campagna. Intanto ( nel video ) lunghe code si sono formate oggi a Trento sud dove sono proseguite per tutto il giorno le vaccinazioni in macchina.