Vaccini, in Trentino la priorità è convincere gli ultrasessantenni indecisi

La fascia di età in cui si incontra più resistenza è tra i 60 e i 69 anni. Sprint tra i 50enni, oltre 12mila prenotazioni nelle prime 36 ore

"Vaccinare e completare la vaccinazione dei soggetti a rischio e riuscire a recuperare quelli dai 60 anni in su che ancora non si sono vaccinati".



Nelle parole del dottor Antonio Ferro, gli obiettivi della campagna vaccinale in Trentino.



Differenti i tassi di copertura per classi di età, dall'89% degli ultraottantenni al 30% dei cinquantenni, per i quali però le vaccinazioni si sono aperte da poco e che anzi si sono dimostrati molto solerti nel prenotare appena possibile.



L'attenzione è dunque soprattutto sui sessantenni, per convincere gli indecisi: "E' partita una lettera del dipartimento di prevenzione - annuncia Ferro - per sollecitare tutti coloro che non si sono vaccinati".



Alla base di questa minore adesione, qualche resistenza verso il siero AstraZeneca e una minore percezione del rischio. "Ma è una percezione errata - esclama Ferro - perché attualmente l'età media anche nelle rianimazioni si è molto abbassata, siamo intorno ai 65 anni di età".



Dal punto di vista logistico, entro il 20 maggio saranno pronti il nuovo hub di Trento sud e il centro di Arco, che permetteranno di somministrare le dosi in arrivo, a giugno attese superiori alle 80mila di maggio.



Resta poi una questione di differente adesione alla campagna su base geografica.



"Ci sono delle differenze interessanti all'interno dei vari ambiti comunali", è la chiosa di Ferro.



Per tutti, poi, il richiamo all'utilità del vaccino non solo dal punto di vista sanitario. "Il fatto di aver fatto una vaccinazione - ricorda il direttore sanitario - permetterà l'accesso al green pass e quindi alla possibilità di frequentare luoghi pubblici, anche chiusi, teatri, ristoranti, di poter far le vacanze..."