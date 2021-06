Tgr in 60 secondi del 9 giugno 2021

Le ultime notizie dal Trentino raccontate in un minuto, dall'aggiornamento Covid, alla nomina illegittima (per la Corte dei Conti) del dirigente del Comune di Rovereto

Nessun decesso per Covid oggi in Trentino. 33 nuovi contagi, l'1,6% dei tamponi analizzati. Delle 22 persone ricoverate sei sono in rianimazione.

Quasi 105 mila i trentini che hanno completato il ciclo vaccinale.



Comune di Rovereto: la Corte dei Conti ha giudicato illegittima la nomina del direttore generale; un danno erariale da 300 mila euro di cui 120 mila a carico del sindaco Valduga, che annuncia l'impugnazione.



Da settembre lezioni in presenza al 100%; questo l'impegno dell'università di Trento. Intanto nelle scuole trentine le classi e il personale torneranno ai numeri pre-pandemia, lo annuncia l'assessore Bisesti. Protestano Cgil e Cisl Scuola.



Dal 2022 il lago di Tenno diventa riserva. Sarà vietata ogni forma di navigazione compresi Sup e pedalò.



Via al secondo tempo del Trento Film Festival. Fino al 13 giugno, "MontagnaLibri" in piazza Duomo. A Palazzo Roccabruna "Rock the mountain", viaggio nella storia della musica attraverso le copertine di celebri album legate al tema della montagna.