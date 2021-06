La vicenda infinita di Chico Forti. Nuovo appello dello zio Gianni

Una storia giudiziaria lunghissima che coinvolge i rapporti fra Italia e Stati Uniti e che non ha ancora trovato uno sbocco

Sei mesi fa l'annuncio di un prossimo rientro in Italia del trentino in carcere da 22 anni per omicidio. Poi più nulla. Gli Stati Uniti, dice il ministero della Giustizia, non hanno mai inviato i documenti per l'estradizione.



Nel servizio di Paolo Pardini l'ennesimo appello dello zio Gianni.