E' boom a Rovereto per i sassolini 'felici' colorati!

Vengono lasciati in ogni luogo della città. Iniziativa partita dalle Marche per contrastare il periodo di covid19 e che regali un sorriso

Da Porto Recanati questa mania "positiva" è tracimata in tutta Italia, toccando pure il Trentino e la città della Quercia. E' nato pure un gruppo Facebook, "Sassolini felici da Rovereto", fondato da Anna Miorando e Sandra Frapporti, in pochi mesi conta già mille iscritti. In città è possibile notare,trovare, questi sassolini 'positivi'. Possibili prenderli ma il consiglio è anche di lasciare altri nuovi sassi colorati o casomai riposizionare quelli tenuti per un po'