Il Tgr in 60 secondi del 10 giugno

Verso la zona bianca, vaccini under 40 e molto altro: le ultime notizie dal Trentino raccontate in un minuto

Dal 14 giugno il Trentino probabilmente in zona bianca, lo annuncia il presidente Fugatti; e da lunedì prenotazioni vaccino anti Covid aperte agli under 40, ma solo per ventimila dosi di Pfizer e Moderna. Si prevede un sovraccarico sul sito del Cup.

Bollettino Covid: nessun decesso in Trentino per il quarto giorno consecutivo. 14 i nuovi positivi. Cala il numero dei ricoverati, sono 18, di cui 4 in rianimazione. Quasi 110 mila i trentini vaccinati con la seconda dose.

Intanto l'8 giugno per errore umano 11 persone vaccinate con il farmaco sbagliato (Astrazeneca anzichè Moderna). Lo ha reso noto l'Azienda Sanitaria.

Ultimo giorno di scuola per 70 mila studenti trentini; dal 16 giugno esame di maturità per 4500 ragazzi

A Trento prima portineria di quartiere, avrà sede al Caffè de la paix, ricezione pacchi custodia chiavi dog sitting ma anche corsi di vario genere. Un esperimento di welfare di prossimità .

Incendi dolosi in Valsugana, la polizia di stato individua un 56enne ritenuto responsabile di una ventina di roghi fra Pergine e la Val dei Mocheni.