Tgr in 60 secondi del 2 giugno 2021

Il calendario vaccinale, il Festival dell'Economia e molte altre notizie raccontate in un minuto

Festa della Repubblica celebrata in Piazza Duomo a Trento; spazio soprattutto ai sanitari e agli studenti che hanno curato una mostra dedicata alla Costituzione.



Dal 3 giugno alle 23 prenotazioni per il vaccino anti Covid aperte alla fascia 45-49 anni; da lunedì 7 si apre alla fascia 40-44 anni.



Nessun decesso per Covid nell'ultimo bollettino sanitario in Trentino ; 27 i nuovi contagi su oltre 2000 tamponi. Restano 24 i malati ricoverati, 9 dei quali in rianimazione.



Domani l'inaugurazione del Festival dell'Economia; già aperta la grande libreria; la città si ripopola ma negli alberghi la ripresa è molto cauta.



Le nuvole oscurano la riapertura degli impianti della Tognola. Le pale restano nascoste ma a San Martino arrivano i primi turisti.



Incidente sulla strada verso San Martino di Castrozza; un motociclista ha perso il controllo del mezzo sbattendo violentemente contro il guardrail; è ricoverato al Santa Chiara in rianimazione.