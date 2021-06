Agricoltura, in Trentino si cercano 20mila lavoratori stagionali

Riattivata la piattaforma online dell'Agenzia del lavoro per fare incontrare domanda e offerta. Torna la quarantena attiva per i comunitari

La stagione agricola in Trentino riparte dall'esperienza della pandemia. Torna il sistema anti-focolai Covid sperimentato nel 2020, come ci spiega Gianluca Barbacovi, presidente Coldiretti Trentino-Alto Adige.



Riattivata la piattaforma online d'incontro tra lavoratori e aziende, grazie all'intesa tra Agenzia del Lavoro, agricoltori, sindacati ed ente bilaterale agricolo trentino. Con questo sistema, tra marzo e novembre 2020, erano state impiegate oltre 1.100 persone. Una quota comunque piccola, rispetto ai 20mila stagionali necessari.



Si registrano le prime defezioni dei lavoratori 'storici' dell'Est Europa. L'anno scorso ne è mancato il 30% rispetto al 2019.



Sul fronte della quantità di prodotto, in particolare le mele, comunque, le prime indicazioni sembrano rassicuranti. Per verificare la qualità bisognerà attendere qualche settimana.