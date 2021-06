Sono 41 i trentini nuovi Cavalieri al Merito della Repubblica

Dodici le donne. La nomina dal Capo dello Stato per il lavoro fatto a favore della comunità in questi difficili mesi di pandemia

Emozione? Tanta, ci mancherebbe. Diventare cavalieri al merito della Repubblica Italiana non è cosa da tutti e cosa di sempre. Se il Capo dello Stato ha deciso che tu, per quello che hai fatto per la tua comunità, meriti quel riconoscimento... beh, chiaro che ci si emoziona.



Bastava guardare in faccia i 41 che in Sala Depero hanno ricevuto l'onorificenza. 12 le donne, venivano da ogni angolo del Trentino. In tempi di pandemia naturale che ad essere riconosciuti come cavalieri fossero donne e uomini che, in questo lungo anno di crisi, hanno lavorato all'emergenza come medici, infermieri, o come volontari della protezione civile, vigili del fuoco o rappresentanti delle forze dell'ordine.