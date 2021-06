L'allarme di Confindustria: il Trentino va ripensato

Gli industriali hanno annunciato un progetto ambizioso per ripensare dalle fondamenta il sistema trentino. Parlano di un Trentino 5.0

Parlano di campanelli d'allarme gli industriali trentini, già prima della pandemia: un'economia che ha smesso di crescere da oltre un decennio, che impallidisce di fronte alle performance dell'Alto Adige, del Tirolo, della Baviera, ma anche un'industria manifatturiera che fa peggio del Nordest. Si è perso tempo, dice il presidente di Confindustria Fausto Manzana, crogiolandosi nei risultati ottenuti in passato.

È un po' il complesso del primo della classe, ma non è più tempo di vivere di rendita. Da queste considerazioni nasce DuemilaTrentino, un piano per un nuovo umanesimo, l'ha chiamato Manzana, un progetto ambizioso, che si dipana in due anni di studi, cinque macro aree dalla sostenibilità all'intelligenza artificiale. Due anni di studi che dovranno portare a un colpo di reni del Trentino. Perché, continua Manzana, i primati vanno conquistati ogni giorno. A cominciare dall'autonomia.