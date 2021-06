Cooperazione, 1,7 milioni di euro in quattro anni in Etika

Presentato il bilancio sociale dell'iniziativa etika: 750mila euro la ricaduta in progetti per l'inclusione e le disabilità

Dieci euro l'anno per ogni utenza di luce o gas sottoscritta. Hanno aderito quasi 60mila trentini, nel 2020 circa 750mila euro raccolti, dall'inizio - quattro anni fa - 1,7 milioni di euro. Soldi che si traducono in cose concrete, come progetti di inclusione abitativa per persone disabili o fragili. Il programma etika funziona grazie a un meccanismo vincente, dice il vicepresidente della federazione della cooperazione trentina, Italo Monfredini: il grande gruppo d'acquisto dei soci della federazione sottoscrive contratti di utenze con uno sconto sul prezzo di mercato, un vantaggio economico per il consumatore, che di fatto rinuncia a un piccola parte in favore del fondo.