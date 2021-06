Gelmini, no a più poteri dello Stato negli ambiti di regioni e province

La ministra per gli Affari regionali interviene al Festival, da lei un sì all'attuazione del federalismo fiscale rimasto inattuato

No all'ipotesi di ampliamento dei poteri dello Stato negli ambiti di regioni e province, sì all'attuazione del federalismo fiscale rimasto inattuato.



La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini al Festival dell'Economia delinea gli equilibri centro-periferia nel post-pandemia.



No anche ai giudizi assoluti sulle difficoltà delle sanità locali nella prima fase vaccinale, visto che le linee guida del suo Governo le hanno trasformate in 600mila vaccinazioni al giorno.



Sul coinvolgimento delle autonomie nel Piano di ripresa e resilienza, la ministra rassicura. Ma, aggiunge, serve un cambio di mentalità.