Musica sacra, 50 anni di Festival

Dopo l'edizione dello scorso anno, ridotta a causa della pandemia, torna, ampliato, con concerti fino a dicembre, il Festival di Musica sacra. Tappe tra Trento (la prima sabato 5 giugno) e Bolzano, con uno sguardo anche fuori regione

di Elisa Dossi

Si apriranno sabato 5 giugno le porte della chiesa di San Francesco Saverio per la prima tappa trentina del Festival di Musica sacra. Un programma che fa ancora una volta da ponte tra cultura tedesca e italiana. Perché le musiche sono quelle di Johann Sebadstian Bach e di Giovanni Battista Pergolesi. Ne parliamo con la direttrice artistica, Annely Zeni.



Un festival speciale, questo alla 50esima edizione. 31 concerti su tutto l'anno, il recupero delle partiture musicali di compositori trentini come Francesco Ferrari nel concerto che il 31 giugno a Pomarolo inaugurerà l'organo restaurato. E lo sguardo fuori. Nella collaborazione col Festival di Musica sacra di Pordenone: un compositore friulano, un trentino e un altoatesino sono al lavoro sui testi della Divina Commedia. Intersezioni artistiche anche con Firenze, per una produzione interregionale sulla "Via Crucis" di Franz Liszt.



Mascherina per i musicisti, salvo fiati e voci. Ma dopo un anno di stop è una ripartenza.