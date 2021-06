Lavori stagionali: manca almeno il 20% degli addetti

La crisi del settore turistico causata dalla pandemia ha spinto molti lavoratori verso altri impieghi

Lo scorso inverno sono stati circa 15 mila gli stagionali addetti al turismo rimasti senza lavoro solo sulla montagna trentina.

Ora in Trentino si sta rivelando difficile il reclutamento degli addetti per la stagione estiva.



Perché molti di loro hanno scelto settori ritenuti più sicuri, confermano associazioni di categoria e sindacati.

Hanno preferito impiegarsi nelle fabbriche spiegano Paola Bassetti Filcams Cgil e Roberto Pallanch direttore Asat (Associazione albergatori e imprese turistiche).



Gli imprenditori dicono che il livello retributivo del turismo è comunque competitivo, mentre i sindacati lo giudicano ancora insufficiente.



Le due parti concordano invece sul ritardo dei sostegni pubblici ai lavoratori rimasti senza reddito.

Nel vicino Alto Adige, ribadisce Paola Bassetti, i sostegni ai lavoratori sono arrivati prima e in maggior quantità.



I numeri dell'Agenzia del lavoro di Trento sono invece in linea con quelli degli altri anni: per i 225 posti nel turismo estivo disponibili sono arrivate mille candidature.

Soprattutto chef e camerieri. Ma il dato interessante è che per l'80% sono italiani in cerca di un lavoro anche se a tempo determinato.