Tgr in 60 secondi del 1° giugno 2021

Dopo oltre un mese 3 decessi da covid19 in una giornata. Primo trimestre difficile per l'economia trentina, ottimismo per la stagione turistica

Tre decessi da Covid19 oggi in Trentino, non accadeva da oltre un mese. 32 i nuovi casi di contagio, il 2% dei tamponi analizzati. Nessun nuovo ricovero, 4 le dimissioni, i pazienti nei reparti Covid restano 24 di cui 9 in rianimazione.



Con il calo dei contagi si abbassa dunque il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Il primario della rianimazione di Rovereto invita, però, a non abbassare la guardia.



Anche in Trentino da oggi allentamento delle misure restrittive con la nuova ordinanza provinciale, tante le misure: dalla riapertura dei circoli anziani ai caffè al banco nei bar.



Primo trimestre 2021 difficile in Trentino, fatturato - 9% rispetto al 2020. Tengono agricoltura e industria, commercio e servizi pagano il prezzo più alto; ora per la ripresa si guarda al turismo.



E i laghi trentini sono stati presi d'assalto nell'ultimo week end. Operatori fiduciosi in vista della stagione estiva.



L'Aquila di San Venceslao del consiglio provinciale trentino a Mario Eichta. Il riconoscimento per la sua opera culturale e "per aver avvicinato Italia e Austria".