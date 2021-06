Tgr in 60 secondi del 5 giugno

La giornata al Festival dell'Economia, l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in trentino e le altre principali notizie del giorno

Festival dell'Economia, sfilata di ministri: Gelmini garantisce al Trentino il coinvolgimento della provincia sui progetti del pnrr che riguardano il territorio, Garavaglia apre sul vaccino ai turisti, Cingolani illustra la portata della sfida della transizione ecologica.



E contro il ministro Cingolani manifestazioni di protesta di studenti, centro Bruno e No Tav. Da lui non c'è una vera transizione ecologica, dicono.



La pandemia in Trentino, zero decessi e 28 nuovi positivi, risalgono leggermente i ricoveri. Oltre 5mila vaccini somministrati in un giorno.



In Trentino si cercano 20mila lavoratori stagionali per l'agricoltura, riattivata la piattaforma dell'Agenzia del lavoro.



Appello di undici scienziati per studiare la biodiversità nei ghiacciai in via di scioglimento: nei ghiacciai c'è vita, dicono, ma rischiamo di perderla prima di conoscerla.



Boom a Rovereto per i sassolini colorati "felici". Iniziativa partita dalle Marche per regalare un sorriso durante il periodo della pandemia.