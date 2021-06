Tgr in 60 secondi dell'8 giugno

Gli sviluppi dell'aggressione a una volontaria Caritas a Ranzo, l'incontro sulla vita notturna a Trento e le altre principali notizie del giorno

Ricostruita la dinamica dell'aggressione ai danni di una volontaria della Caritas a Ranzo. Restano da chiarire i motivi del gesto. La procura indaga per tentato omicidio.



Movida a Trento, incontro in comune. Il sindaco Ianeselli chiede agli studenti responsabilità e di isolare i facinorosi. Esercenti disponibili a ridurre l'orario del servizio da asporto.



Sindacati e Acli lanciano una petizione contro la norma provinciale che prevede 10 anni di residenza in Italia per percepire  l'assegno di natalità. "Tutti i bambini sono uguali", dicono.



Confindustria annuncia un progetto ambizioso per ripensare dalle fondamenta il sistema trentino. "Abbiamo smesso di crescere, ora serve un colpo di reni", dice il presidente Manzana.



Covid19 in Trentino, 0 morti e 21 nuovi contagi secondo l'ultimo bollettino. Ricoveri totali a quota 25, in calo, 330mila le dosi di vaccino somministrate.



Tornano in presenza le feste feste Vigiliane, dal 18 al 27 giugno 80 eventi dipanati su due fine settimana. Obiettivo: riportare la cittadinanza a incontrarsi, senza dimenticare le norme sanitarie.