Tgr in 60 secondi del 3 giugno 2021

Nel nostro Tgr in 60 secondi fra le altre notizie il Festival Economia Trento, i dati covid, turismo e lavoratori stagionali

Festival economia Trento inaugurata la 16 esima edizione Tema "Il ritorno dello Stato" "Non era scontato fosse in presenza" il commento del presidente Fugatti. Domani, fra gli altri arrivano Brunetta, Capua e Stefani



In Trentino un altro giorno senza decessi: 19 positivi su 629 tamponi, 8 ricoverati in rianimazione, da stasera alle 23 si apre ai vaccini per la fascia 45-49 anni



Turismo e lavoratori stagionali, in Trentino ne manca il 20%. Molti hanno già trovato un impiego nel manifatturiero dicono imprenditori e sindacati



La protesta dei lavoratori del gruppo Poli per il rinnovo dell'integrativo fermo da 10 anni. Intanto a Trento sud arriva il Superstore



Torna al suo antico splendore a Villa Lagarina il parco Guerrieri Gonzaga, inaugurazione sabato, oltre 3 ettari tra piante secolari e specchi d'acqua.