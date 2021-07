Calcio, il Bologna per la terza volta in ritiro a Pinzolo

"Posto fantastico, in grado di accogliere squadre di alto livello" dichiara Marco Di Vaio responsabile scouting della società emiliana

I rossoblù di mister Sinisa Mihajlovic sono in ritiro a Pinzolo Val Rendena e preparano il prossimo campionato con il dilemma punta, ovvero se l'austriaco Arnautovic farà parte del Bologna e darà una mano a raggiungere l'obiettivo di partenza,la salvezza. Gli emiliani lasceranno il Trentino sabato 24, struttura di Pinzolo perfetta per gli allenamenti della squadra e il sindaco Michele Cereghini si dice soddisfatto di ospitare per la terza volta la gloriosa società calcistica